今天凌晨(13日)4點，南投縣仁愛鄉武界壩疑似電動閘門故障，竟無預警的直接異常放水，瞬間沖走在溪床上違法紮營過夜的2戶人家，隨後警消人員尋獲7歲賴性男童、48歲的陳姓女子、12歲盧姓女童皆已身亡，剩下54歲的盧姓男子仍持續搜救中。南投地檢署檢察官到現場勘查蒐證，並訊問台電相關人員後，由於蘇姓值班人員涉嫌過失致死，諭知10萬元交保，閘門課許姓課長則請回。

台電武界壩13日異常放水，造成3死1失蹤慘劇，南投地檢署檢察官到現場勘查蒐證，並訊問台電相關人員後，由於蘇姓值班人員涉嫌過失致死，諭知10萬元交保，閘門課許姓課長則請回。

據了解，來自台中市太平區的2戶人家，竟然無視警告，直接在南投縣仁愛鄉武界壩的溪床上違法紮營過夜，導致遭到電動閘門突然故障，在毫無預警異常放水後被直接沖走，造成3死1傷的人間悲劇，台中市政府也表示，將會全力協助這兩戶人家後續事宜。

幸運生還的盧妻表示，相關單位放水又不通知，實在很莫名，她未來不排除申請國賠。而台電則回應，發電廠周邊水域本來就不能戲水，且入口處也有放置警告牌，況且此案發地點位置偏僻，就算真的廣播，應該也是聽不到，並指該區域「理論上是不能進來」。

(中時 )