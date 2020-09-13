F-35。(圖/美國海軍官網)

台海危機一觸即發，前國安會秘書長蘇起引用美國五角大廈最新的軍力報告指出，美國已承認軍艦、飛彈、防空都落後解放軍。蘇起指出，兩岸若開戰，美國不容易來救，就只剩台灣空軍在撐。

據香港媒體《中評社》報導，蘇起出席「戰略對話：台美中大未來論壇」時表示，美國五角大廈最新軍力報告坦承，美國軍艦略輸中國大陸，但飛彈遠不如大陸，而防空上也輸，這就能看到近期中大陸軍機頻繁過來，美國不容易來救，就只剩台灣空軍在撐。

蘇起認為，台灣在開戰初始幾天內就會變天，既然美國能力不夠，台灣的未來就取決於中國大陸打不打。美國不願承認、民進黨不講，但是國際政治是靠力量的。 美國軍艦288艘，但是散佈在全球各地，而大陸軍艦約有350艘，集中在東亞，美國軍艦略輸大陸；大陸對台飛彈1000多枚，東風在3分鐘內就可以打到台灣任何角落。美國只有一種打300公里的飛彈，美國飛彈遠不如大陸。

蘇起指出，在800公里航程不加油的範圍中，美國只有1座機場、45架飛機；中國大陸是40座機場、上千架飛機。大陸飛機過來、美國過不來，只剩下台灣的空軍在撐，力量對比非常清楚。

(中時新聞網)