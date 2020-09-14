美國西部野火在加州、奧勒岡州、華盛頓州都在擴大，已是史上罕見的災情，火造成的濃煙，在160萬公里的太空都清楚可見，灰褐色的濃厚煙霧，正往太平洋方向擴散。

太空網報導，航太總署NASA的地球多色成像相機（EPIC），於9月9日拍攝美國西部的災情，其中巨大的灰褐色濃煙，盤旋在西海岸附近的太平洋上空。

California's wildfire smoke travels west over Pacific in new views from space

EPIC相機是搭載於美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)的深太空氣候觀測衛星（DSCOVR），該衛星離地球930,000英里（150萬公里）的重力穩定點(也叫拉格朗日點)繞太陽運行，能夠看到完整的地球全貌。

即使在這樣遙遠的位署，拍攝加州、奧勒岡州和華盛頓州，都能看到嚴重的濃煙，可見野火的規模有多麼可怕。NASA的 Terra衛星，以輻射光譜儀在周三拍攝的一張照片中，揭露了整個美國西海岸，那種橙色天空的空氣污染程度。

迄今為止，大火已經造成至少15人死亡，並迫使俄勒岡州超過40,000人撤離家園。

大火也燒焦了大片土地。僅星期一（9月8日），華盛頓就燒掉了330,000英畝（133,500公頃）的土地。加州林業與消防局（CALFIRE）在周五（9月11日）的最新消息中寫道，今年初以來，山火已經燒毀了加州超過310萬英畝（125萬公頃）的土地。

整個西部的高溫、乾旱，都助長了熊熊大火，專家說，高溫與乾旱也肇因於人為的全球氣候異常，西部地區變得越來越乾燥，因此最近的野火變得更加極端，更具破壞性也就不足為奇了。

(中時新聞網)