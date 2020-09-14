農曆七月即將在9月16日迎來鬼門關，邁入9月下半個月，中華民國星相協會副理事長小孟老師提醒，有些人很有可能面臨破財危機。根據《三立新聞》報導，小孟老師指出，有3星座要在下半個月小心荷包可能失手，嚴重甚至會賠光，或是破產！但他也分別給出3個建議，讓3生肖能夠守住血汗錢。

第三名：【牡羊座】

牡羊座的朋友購物時很容易被洗腦，常常會忍不住做「衝動型消費」，事後才開始後悔莫及。小孟老師表示，若發現特賣會、促銷活動或周年慶，牡羊座的朋友，可能會忍不住砸錢，買了不必要的東西。必須要能克制這種花錢的慾望，才能成功守住錢包。

※小孟老師建議：在房裡45度角處放一個碗，碗裡放5元、10元、50元、100元、500元，以及1000元，象徵錢母能夠提升財運。

第二名：【雙魚座】

雙魚座的朋友個性隨和，在鬼門關後卻容易因一心多用、太粗心，導致物品受到損壞，也讓荷包失血。例如手機壞掉、車子耗損、收到交通違規的罰單等等。小孟老師表示，雙魚座在9月下半個月應特別注意生活中的小細節，盡量避開厄運。

※小孟老師建議：隨身攜帶紅包袋，並在紅包袋裡放一把小剪刀，用來破除厄運。

第一名：【魔羯座】

魔羯座的朋友非常懂得「錢滾錢」的觀念，但他們卻缺乏耐心。做事風格想到就去做，不夠深思熟慮。小孟老師提醒，魔羯座下半個月切勿太過相信股市名嘴、理財專家的話，若一股作氣投資下去，小心恐會因此賠光所有積蓄！另外，魔羯座在鬼門關後，對於創業、投資副業等選擇，也務必要小心謹慎。

※小孟老師建議：改用黃色被單，讓金色財富能量籠罩你。

(中時新聞網)