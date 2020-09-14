中印邊境的緊張局勢仍在持續升溫，解放軍近期加強了在高海拔地區實彈演練與火砲展示，向印方施加壓力。（圖／央視視頻截圖）

中印邊境的緊張局勢仍在持續升溫，解放軍近期加強了在高海拔地區的實戰演練，向印方施加壓力。此次演習由西藏軍區一個陸軍合成旅進行，實施多兵種、多型裝甲裝備立體聯合拔點戰鬥演練，演習項目包括各型防空導彈升空、精確制導導彈火力摧毀，以及15式輕型坦克、04式步兵戰車射擊接連上陣等等。

據《多維新聞》報導，大陸《央視軍事》頻道發佈的西藏軍區演習地點，是在靠近中印邊境平均海拔5000米的喜馬拉雅山腹地，而在此之前，解放軍西藏軍區已進行多場火砲演習。

《今日印度》還引述印度官員的話稱，解放軍在中印邊境中方一側進行射擊練習，實控線沿線許多地方都能聽到大陸軍隊的槍聲，槍聲從拉達克（Ladakh）到阿魯納恰爾邦（大陸稱藏南地區）都能聽到，印方認為這是中方故意給印方製造心理壓力。

《印度時報》日前曾報導，印方獲得的情報顯示，大陸已在實際控制線的攻擊範圍內，部署約5萬人的部隊，加上地對空導彈、大批火箭軍及近150架戰機等武器。

據《歐亞時報》(EurAsian Times)報導，印度國防專家稱，印度已做好充分準備以應付任何可能發生的事，該國武裝部隊已加強在高海拔地區的前線陣地，以應對大陸任何新的軍事集結，同時印軍細切觀察中方，以隨時採取主動。

(中時新聞網)