娛樂8點半》如果你喜愛看港片，那麼你對毛舜筠這個名字一定不陌生，拍攝喜劇片為主的她，被譽為是「90年代最著名的喜劇女演員」，雖然演藝事業一帆風順，但感情路卻走來格外坎坷，經歷三段婚姻嫁給美術指導出身的區丁平，才真正找到人生中屬於自己的幸福，此外她也是已逝港星張國榮生前唯一承認過的女友。

毛舜筠16歲時先在父親公司主持綜藝節目，出道後就被無線力捧，在電視劇集擔任主角，星運可說相當順遂，在電視劇《紅樓夢》中飾演林黛玉一角，驚人美貌留給觀眾深刻印象，因此有「最美林黛玉」的封號，轉戰電影圈後，以飾演喜劇角色為主，尤其在電影《情聖》飾演一名白痴型的女騙子，不論是演技或喜感，都有蓋過周星馳鋒的光芒，更奠定她在喜劇界的地位，接著演出黃百鳴執導的《家有喜事》、《花田喜事》等電影，其中張國榮合演的《家有喜事》，票房直逼5千萬港幣，在劇中飾演「表姑媽」一角，最為台灣觀眾熟知，也讓演藝事業攀向巔峰，雖然演技早已獲得肯定，卻始終與獎項擦身而過，直到2018年靠著在《黃金花》中，飾演一名自閉症兒童的母親，勇奪金像獎影后，而這一等就是40多年。

毛舜筠歷經三段婚姻才找到幸福。（圖／中時資料照）

雖然演藝事業一帆風順，但歷經三段婚姻的她，感情路可說是走得相當坎坷，當年21歲的她，就嫁給法裔華僑商人文舒揚，更為了此段婚姻暫退演藝圈，不過這段婚姻維持不到3年就告吹，第二段婚姻則是嫁給編導蔣家駿，因為性格不合結婚6年就離婚收場，第三段婚姻則是嫁給年長14年的美術指導區丁平，還是經由「初戀情人」張國榮牽線認識，交往不久後便閃婚，當時一度因為年紀相差大不被看好，但兩人結婚至今已經26年，婚後更育有2個女兒，一家四口幸福模樣令外界稱羨不已。

毛舜筠是張國榮唯一承認過的女友。（圖／微博）

不過談起毛舜筠的感情史，就會提到與「初戀情人」張國榮的過往，也是張國榮唯一承認愛過的女人，當年張國榮對她一見鍾情並展開追求，不過交往沒多久，張國榮就閃電求婚，此舉動嚇壞毛舜筠，成為分手導火線，事隔多年拍攝《家有喜事》時才再度重逢，因此變成彼此生命中的知己，某次毛舜筠在節目上訪問張國榮，談起當年這段感情時，張國榮表示：「如果當初你能嫁給我，也許能會改變我的一生」，而在張國榮傳出輕生噩耗時，毛舜筠曾懊悔表示：「也許有機會改變他，有機會幫助他，可是最終還是沒能阻止一切」，去年張國榮62歲冥誕時，毛舜筠被港媒追問是否有掛念哥哥？她微笑回應：「在心中」，可見張國榮在她生命中仍佔有一席之地，雖然兩人感情未修成正果，但演出《家有囍事》時，兩人穿上結婚禮服步入禮堂，也算是滿足粉絲遺憾。

毛舜筠近年淡出演藝圈將重心放在家庭。（圖／微博）

曾在影壇名利雙收的毛舜筠，在嫁給區丁平後，便毅然放下明星光環淡出演藝圈，把生活重心全放在家庭上，她強調想要在老公及女兒們最需要陪伴時，好好伴隨在她們左右，只因為不想給孩子留下任何遺憾，即將滿60歲的她，日前曬出和老公的甜蜜合照，只見她身穿黑色上衣與短褲，露出一雙修長雪白美腿，凸顯出其姣好身材，幾乎不見歲月在臉上留下任何痕跡，說是演藝圈的「凍齡魔女」一點也不為過。

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