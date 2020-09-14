【回憶殺】昔日女星王菁菁外型美豔、身材火辣，個性樂觀活潑，19歲畢業即進入娛樂圈，有《我兒漢生》、《紅樓夢》系列電影作品，不過她出道不久便嫁給宏泰集團長子林鴻彬，婚後搬去新加坡生活，幾乎沒有任何消息，沒想到2015年捲入偽造學歷的風波，外界才想起這位昔日美魔女明星。

王菁菁曾是演員。（圖／中時資料照）

王菁菁容貌極佳，曾為《時報周刊》拍攝露酥胸、香肩的性感辣照，正準備走紅之際，姻緣卻悄悄來牽線，根據《Asia Tatler》報導，她參加一場單身聯誼邂逅林鴻彬，吃飯過程興起接歌比賽的活動，兩人恰好是男、女方的代表，自然有更多接觸的機會，林鴻彬被王菁菁的美貌和活潑的個性吸引，進而展開追求。

交往兩年後，林鴻彬不顧家人反對，執意將王菁菁娶進門，喪失家族企業接班人的機會，王菁菁也為愛退出演藝圈，小倆口放棄台灣的所有一切，搬去新加坡展開新生活。

雖然林鴻彬家族反對王菁菁進門，但在老公的堅持下仍結了婚，嫁入豪門後淡出螢光幕。（圖／中時資料照）

原本不被看好的婚姻，在王菁菁和林鴻彬的經營下，也度過了28個年頭。2015年，王菁菁被爆利用偽造的學歷考取大陸某大學，由於她長年在海外，台灣並無戶籍，多次傳喚不到遭到通緝，後來王菁菁到法院坦承犯行，考量到無前科、有悔意，給予3個月繳交國庫15萬元的緩起訴。

不被豪門接納硬嫁 美豔女星昔「偽造學歷」變通緝犯

(中時新聞網)