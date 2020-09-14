專家說洗蔬果要用流動清水沖洗15分鐘。但是，有68%的人洗不足3分鐘，卻又很擔心農藥殘留。在乎殘留，卻又不慎選洗碗精，這不是既矛盾又奇怪嗎！？

為了去除蔬果上的農藥殘留，許多人都試過似是而非的清洗小撇步，不論是加鹽、醋、小蘇打粉或用洗米水清洗，毒物專家曾在電視節目表示，這些都是錯誤的，尤其是鹽，會降低水的清潔力，農藥反而更容易進入蔬果中。因此注意不要留下農藥2次殘留，正確洗蔬果要用流動清水沖洗15分鐘。

但是，很訝異：調查顯示，高達8成以上的民眾洗不到5分鐘，然後有7成以上的人都仍擔心殘留！畢竟長時間沖洗的方法耗水又耗時間，實際執行可能不易，若選擇「一滴淨蔬果洗碗精」，洗淨效果就能事半功倍又可不擔心殘留。

「一滴淨」除了洗淨力有目共睹，最受青睞與其他品牌不同的是，源自大自然頂標級99.5%的綠本植萃成分，是台灣第一家，也是目前唯一經國際具公信力的法國Ecocert認證；只要在2L的清水中加入適量一滴淨清潔，再以流動的清水沖洗，就可以輕鬆去除農藥汙垢、殘留，不但好洗、好沖、環保又省時、省水。

拒絕吃進農藥及化學殘留，清洗蔬果和碗盤時，若你難以用清水沖洗15分鐘，那麼「一滴淨」是高cp值的選項，從成份、來源到包裝材料都要通過法國Ecocert嚴格審核，由於取得相當不容易，也是歐美各大知名化妝品牌努力爭取的認證指標。

有了頂標級國際權威標章背書，加上頂標級99.5%高含量的自然植萃成分，「一滴淨」洗蔬果、碗盤真正不擔心農藥殘留，最值得您信賴哦～

(中時新聞網)