美國維吉尼亞州一名女子8月和男友到住家附近海邊玩時，赫然發現一具發黑的巨乳全裸女屍，嚇得她趕緊報警，當大批警察及醫療小組到現場勘察時，才發現是烏龍一場，原來這具女屍只是一個真人大小的性愛娃娃，一群人頓時哄堂大笑。

Mom calls cops after finding 'naked corpse' in garden that turned out to be sex doll https://t.co/YUUaJEXvtk — The US Sun (@TheSunUS) September 9, 2020

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，8月20日，25歲居住在維吉尼亞灘市（Virginia Beach）的女子潘寧頓（Brittney Pennington）和男友在住家附近海邊釣魚時，驚見岸邊礁石後方伸出2條腿，他們上前查看發現是一具已經發黑、露出臀部、胸部的全裸女屍，女子的上衣被掀到胸部以上，嚇得潘寧頓趕緊報警。

隨後6部警車、1輛消防車、緊急醫療小組共約30人迅速到場，在潘寧頓家的花園架設命案現場，調查女屍案是否為謀殺案，潘寧頓回憶，當時真的非常可怕，如果附近有殺人犯，她真的會考慮搬家。

不過當大批警察前往查看女屍後，他們只回來詢問潘寧頓是否「有什麼東西不見了」，原來發黑裸女並不是什麼女屍，而是一具被人隨意丟棄的性愛娃娃。

潘寧頓說，當她得知女屍是性愛娃娃後，一群人哄堂大笑，調查人員頓時放鬆了，他們開始收拾東西，每個人都跑去拍照，「他們說，『我們不認為要做任何筆錄。』」

警察離開時也順便把發黑的性愛娃娃帶走丟棄，並且安慰潘寧頓，報警是保險的做法，不用感到不好意思。

(中時新聞網)