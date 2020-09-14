大盤走勢圖

最近兩周台北股市就在12960-12480這不到500點區間來回震盪，其實若把時間拉長到一個月以上，然後以8/20當天大跌黑K作為中軸，大盤似乎在走對稱的右肩(如上圖)，反正就像鏡射感覺一樣，左右相當對稱。

當然這種區間走勢不排除繼續走下去，畢竟下方季線約12391，仍是往上格局，而且美股已經一口氣回檔接近季線，川普目前民調已經有慢慢追趕上拜登的趨勢，相信在美國總統大選前，川普也不樂意見到美股持續重挫，他會想盡辦法來維持住美股的榮景，因此台股一時之間要跌破季線機會應不大，當然最好的狀況還是盡快回補方缺口12732，對於多頭才會是比較正面，再來必須成交量擴增至2500億以上，盤勢要越過13031才有比較大的機會。

其實另一對台股較有利的因素就是台幣持續升值，9/10盤中有漲破29.3的位置，即使外資上月有小幅匯出，但由於台商回流及海外熱錢持續湧入台灣，在熱錢效應下，台股比較不容易走入空頭的走勢，我認為大盤最差就是繼續整理，但個股風險會大於大盤，投資人的首要課題就是汰弱留強和趨吉避凶。

當然近期最大消息就是美國要打大陸的中芯半導體，如同華為第二，看來美國是有計畫地循序漸進對大陸施壓，消息一出，中芯重挫，台股的聯電當天拉上漲停板，因為預期後面會有轉單效應。

從這樣來推演，由於中芯也為大陸編碼型快閃記憶體（NOR Flash）一哥兆易創新代工，供貨蘋果Airpods的NOR晶片，中芯遭美方盯上，市場憂心將阻斷兆易創新供貨，導致蘋果需要的NOR晶片斷鏈，訂單可望轉向旺宏、華邦等台廠。最近華為比重較高的公司，如聯發科、聯詠、世芯ky就遭遇重挫，因此面對國際情勢如此巨大轉變，投資人必須小心應對。

近期8月營收已經陸續公布完畢，但有投資人反應目前對於營收利多反應很快就結束，那是因為有些產業已經提前補貨，後續動能可能會減弱，面對這種狀況，投資人不能看到利多就追搶，這樣容易短套。現階段必須根據個股的位階及未來營收狀況加以評估，否則不容易選到往上的個股。本周會從低位階個股作選擇，並推估後續營收是否向上來做挑選：

◆旺宏(2337)：上半年獲利1.39元，7-8月營收持續成長，下半年進入遊戲旺季，且Nor Flash在美國打中芯情況下，有機會出現轉單，評估今年獲利挑戰3元以上，本益比不到11倍，可以留意拉回買點。

◆美時(1795)：Q2獲利1.23元，創單季歷史新高，減重用藥Qsymia、戒癮用藥gSuboxone、血癌用藥Lenalidomide在下半年都會持續成長，法人預估今年有機會獲利4元以上創新高。

◆正新(2105)：大陸與美國輪胎市場銷售市況均所有增長，加上印尼廠機車胎產能滿載，營運可逐季穩步成長，Q2獲利已達0.7元，7-8月營收再成長，獲利可以再往上推升，拉回可以留意。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)