中印邊界軍事對峙情勢升高，印度官方更不斷宣揚其新購入的首批5架法國陣風戰鬥機可以威脅大陸殲-20與巴基斯坦的JF-17梟龍戰機。下個月印度預計將再接收另外5架陣風戰鬥機，到2022年全部36架戰機將接收完畢而且屆時印度可能會再購買另外36架陣風。

不過據《印度防務新聞》網站報導，即使全部36架陣風戰鬥機都加入了印度空軍，印度仍可能無法對抗中國和巴基斯坦的空中力量。陸媒分析稱，大陸空軍規模已是全球第3大，各式軍用飛機總數超過2500架，而巴基斯坦空軍估計已有870架飛機，其主力是75架F-16戰鬥機，其他戰機還包括幻象3、殲-7和與大陸聯合生產的JF-17梟龍戰機。

印度國防部長辛格宣稱，陣風戰機具有「改變遊戲規則」的能力。但是，印度長期對手巴基斯坦的退役空軍將領圖法爾卻認為，陣風戰機若想對巴基斯坦構成威脅，可能還得再等幾年。曾經是F-16戰機飛行員的圖法爾對媒體表示，由於蘇-30MKI和米格-29雙引擎戰鬥機在空戰方面的能力不足，印度空軍才決定購買陣風，它是一種更現代化，作戰能力更強的多用途戰鬥機。

巴基斯坦空軍現役JF-17已服役十年，經過多次改良升級，大陸可能為其裝備PL-15導彈，以對抗陣風的流星導彈。（圖／美聯社）

《新浪軍事》指出，蘇-30MKI是印度空軍中數量最多的飛機，已服役250多架，而60多架的米格-29也進行過升級。蘇-30MKI和米格-29都具備很強的空中格鬥能力，但它們在以網路為中心的超視距空戰周似乎還有很多不足。

圖爾法說，去年2月蘇-30MKI與巴基斯坦軍機在查漠和克什米爾上空進行空戰，由於缺乏數據鏈交換資訊，其雷達無法鎖定巴軍的戰機。雖然不能僅憑一次空戰就得出蘇-30火控雷達和導彈有缺陷的結論，但很明顯它們與在與裝備了AIM-120導彈的F-16戰機交鋒中處於劣勢。印度空軍也知道俄羅斯戰鬥機的這些缺陷，所以印軍早在2012年就開始採取措施購買西方多用途戰鬥機，而不是購買更多蘇-30。

圖法爾認為，陣風比巴基斯坦空軍的F-16和JF-17梟龍戰鬥機的航程更長，載荷更大，但空中纏鬥能力不相上下。陣風帶給印度空軍的一項關鍵能力是具備發射射程超過150公里的流星空對空導彈，但巴基斯坦空軍將為其JF-17梟龍戰鬥機裝備大陸製造的PL-15空對空導彈。而PL-15的射程超過200公里，要比流星遠得多。

圖法爾表示，陣風想達到完全的作戰能力，至少還要等2年，但巴基斯坦空軍已使用F-16戰機長達37年，裝備JF-17也有10年。這些戰機有不少實戰經驗，而且與防空系統整合多年，這種能力可不是一朝一夕就能實現的，至少還需要好幾年的時間。陣風戰機對巴基斯坦空軍雖然有威脅，但這種威脅被明顯被誇大了。

(中時新聞網)