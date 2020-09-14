「國民姊夫」吳永盛加盟大陸CBA新疆廣匯終於確定！由於吳永盛上季所效力的上海大鯊魚，先前才從浙江廣廈挖來劉錚，也把上海唯一港澳台球員名額占走，吳永盛只能另找新東家，隨著新疆官方宣布吳永盛加盟，讓他成為第5位替新疆效力的台將。

吳永盛去年CBA選秀大會被上海以第8順位選上，卻僅打了7場例行賽，平均拿下2.3分、0.4助攻與0.4籃板，今年1月卻因返台加入中華隊男籃訓練期間左大腿內側不慎受傷，隨後並未返回大陸參加上季復賽階段，而是留在台灣復健養傷。

如今隨著新疆官方宣布，包含吳永盛、于德豪、王政博及梁英淇等4名球員由其他球隊轉到新疆發展，也讓吳永盛成為效力新疆的第5名台將，先前包含李學林、楊敬敏、蘇翊傑、周儀翔等台灣球員都待過新疆，卻都只打1季就告離隊。

北京首鋼也在13日宣布，將跟義大利籍教練帕亞加尼(Simone Pianigiani)簽下複數年總教練合約，原先的代總教練解立彬恢復擔任助理教練，51歲的帕亞加尼生涯當過義大利、土耳其、以色列等國家聯賽教練，也曾出任義大利男籃教頭。

(中時 )