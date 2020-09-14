隨著火箭在今年西區準決賽遭到湖人4比1淘汰出局，《StatMuse》13日列出火箭過去7年以來，儘管每年都闖進季後賽，卻都慘遭提前淘汰命運，除了代表「大鬍子」哈登沒有爭冠命，火箭幾乎每年淘汰情況都很詭異，甚至大出意料之外。
回溯2014年季後賽首輪，火箭慘遭拓荒者後衛利拉德投進絕殺球，提前2比4出局，火箭2015年好不容易闖進西區決賽，卻意外遭到後來摘冠的勇士4比1淘汰，來到2016年，火箭竟在首輪G5柯瑞缺陣情況下，狂輸勇士33分出局。
火箭在2017年西區準決賽G6，慘輸少了里歐納德助陣的馬刺39分確定出局，2018年西區冠軍賽搶7大戰面對勇士，火箭竟出現連續27次三分出手沒進，去年次輪G6面對少了杜蘭特、柯瑞上半場0分的勇士，火箭竟又輸球遭到淘汰。
今年西區準決賽面對湖人，火箭竟然先贏1場，接著連輸4場遭到淘汰，只能說火箭的季後賽之路永遠如此坎坷難行，加上近年總是打不贏「宿敵」勇士，難怪已經整整25年沒嘗過奪冠滋味，火箭該要考慮開除總是出張嘴的總管莫瑞了！
(中時 )
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