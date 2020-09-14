孫安佐2018年3月在美涉恐攻及非法持有彈藥，被關押240天，同年12月遭美強制遣返出境，返台再遭士林地檢署依槍砲罪起訴，4日首度開庭後，本案將再送刑庭重新分案審理。而狄鶯13日開直播聊到此事，就忍不住哭了，並透露第一時間得知兒子在台被起訴的心情，表示相當心疼。

狄鶯13日開直播，一開頭就忍不住情緒落淚，尤其提到兒子孫安佐最近被起訴一事，她哽咽表示只要是母親，聽到這件事都會崩潰，接著說：「本以為從美國把孩子救回來，應該沒事了，我覺得回到台灣我的故鄉，孩子應該安全了，真的沒想到在故鄉，檢察官竟然起訴我兒子」，雖然難以接受但她會面對，要粉絲別擔心她，喊話自己會堅強。

狄鶯忍不住在直播落淚。（圖／翻攝自臉書）

狄鶯表示，孫安佐被起訴那天，她是被記者傳訊才得知，讓她哭了一整天，兒子第一時間也致電給她表示驚訝，但隨後就展現樂觀堅強的態度；而狄鶯被問到為何覺得委屈？她則回應「我是心疼，孩子開了一句不該開的玩笑，沒有傷害任何人，在美國被關200多天了，我們已經付出慘痛代價，本以為救回來，沒想到在台灣還是不平安」。

另外在直播期間，孫鵬也跳出安慰老婆「想哭就哭」，希望她別把情緒悶在心裡，並表示有些報導稱孫安佐被起訴7年以上或無期是偏頗的，強調是「未遂」，一切交給司法處理，只希望未來可以好好面對就好。

(中時新聞網)