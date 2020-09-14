恆述法師（費貞綾）因欠債風波引發社會關注，甚至批弟弟張菲、費玉清是小氣土豪，姐弟公開鬧翻，近日更開記者會宣告復出，上盡新聞版面，對此，通靈大師江嘉葉觀其面相，就分析她重出江湖的發展性。

江嘉葉表示，恆述個性活潑、豪放熱情，眼睛亮麗，聰明有活力，很容易與人熟絡打成一片，且耳朵有力，魄力十足，想要完成的事，會很積極找尋各種門路，透過各種關係，用盡各種方法努力不懈，所以她應該屬於創業型的女人，會獨當老大，絕非老二型，若是老二，也是暫時委屈自己，努力學習後一定會自立門戶，獨當一面。只是眼神雖亮，但有時會因運勢不佳而有判斷錯誤遭到滑鐵盧，可是她就像打不死的蟑螂，很快就會振作起來，重新出發。

通靈大師江嘉葉。（江嘉葉提供）

另外，恆述法師的脣形有力，說話有權威性，兩嘴角有氣，能言善道，而女人最重下巴好壞，主老運好壞，雖然她的下巴圓潤上翹，可惜有氣無力，即使年輕時就大紅賺很多錢，但目前下巴走弱運，財運不佳，若要創業可能不能順利如願，因此最忌投資。

江嘉葉建議恆述，若能從事不用大投資的自由業或固定薪水的工作，都是不錯的選擇，如果重出江湖踏入演藝圈，屬於自由業，不用額外的大筆投資，應可順利得意，但千萬不要把賺來的錢再轉投資創業。

★民俗說法，僅供參考。

(中時新聞網)