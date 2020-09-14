大陸近5年「去產能」後，鋼鐵行業供給側結構性改革繼續深入推進。從量變到質變，競爭力增強、抗風險能力明顯提升的鋼鐵業，正在加速兼併重組步伐，鋼鐵行業集中度有望進一步提高。業內人士表示，大陸經濟進入轉型換擋期，鋼鐵業也進入調整升級期，產能合理化與產業重組是這個階段的重要特徵，預計鋼鐵行業重組將是今後3年的重頭戲。

根據數據顯示，2019年大陸鋼鐵前10大企業的產業集中度僅為36.8％，千萬噸以上的鋼鐵行業集中度也僅52.38％。與之相對的是，水泥行業集中度高達64％，因此水泥利潤能夠保持在17.5％。

據《經濟參考報》指出，如今大陸鋼鐵業兼併重組明顯提速。9月11日民營鋼企敬業集團正式收購廣東泰都鋼鐵實業，這是敬業集團今年以來繼收購英國鋼鐵公司、雲南永昌鋼鐵後的又一動作。

同日河鋼股份也公告指，8日與河鋼唐鋼簽署了《關於唐山分公司資產轉讓協議》，擬將唐山分公司關停資產轉讓給唐山鋼鐵集團。

在此之前，8月21日，山西國資營運公司與中國寶武鋼鐵集團簽署戰略合作框架協定，推進太鋼集團與中國寶武的聯合重組，這是寶武完成對馬鋼、重鋼重組後又一重大決策。在完成重組後，寶武集團將迎來「億噸寶武」的鋼鐵時代。

(旺報 )