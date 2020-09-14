大陸中信證券13日發佈研報認為，預計A股本輪行情由資金重新形成合力，並帶動增量資金入場驅動，將是持續數月的慢漲。具體配置上，建議繼續聚焦順週期與高彈性品種，三條主線包含受益弱美元、商品與能源漲價等的週期板塊，如黃金、有色金屬和化工。

此外，還有受益於經濟復甦和消費回暖的可選消費，如汽車、家電、家居等，以及絕對估值低且已相對充分消化利空因素的金融板塊，包括保險和銀行。另可開始配置調整已基本到位的科技龍頭。

中信證券研究認為中印邊境爭端、美股突發調整、低價股炒作降溫三大短期擾動疊加的風險已充分釋放，市場短期調整接近尾聲。另外基本面是最重要的基準；游資和個人投資者對低價股炒作已明顯降溫，交易重心也將重歸價值。

據《證券時報》引述中信證券分析，三類資金在價值股配置上將重新形成合力。而中美爭端的靴子落地將坐實外部擾動預期底部，大陸國內數據落地後也將進一步強化基本面預期，這兩個因素將對市場形成有力支撐。

(旺報 )