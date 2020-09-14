First and foremost I want to apologize to my family, my teammates and all of those that have always supported me. I made a mistake, something I regret. I will continue to work hard to be better on the court and more importantly off the court. — John Wall (@JohnWall) September 13, 2020

本季連1場球都沒打的巫師後衛沃爾，如今真的闖下大禍了！因為一段沃爾跟友人開派對時比出黑幫手勢的影片，最近在美國網路瘋狂流傳，也讓他飽受外界批評與謾罵，迫使他只能趕緊在14日凌晨緊急發推，跟所有支持他的人公開道歉。

「首先也是最重要的，我要向我的家人、我的巫師隊友與所有一直以來支持我的球迷道歉，」沃爾在個人推特發文表示，「我犯下一個錯誤，做了我相當後悔的事情，我將會繼續努力讓自己在場上變得更好，也在場外變得更加重要。」

身為2010年選秀狀元，沃爾生涯都在巫師度過，也曾5度入選全明星賽、1次年度第三隊、1次防守第二隊，更在2014年拿過灌籃大賽冠軍，早已逐漸成為巫師陣中的領袖級球星，卻始終無法帶領巫師闖過季後賽次輪，更別提爭冠了。

沃爾在2018年12月進行左腳阿基里斯腱修復手術，除了2018-19年球季提早報銷，本季更是整季都沒打，沒想到他現在竟沒好好復健，反而跑到派對上做出充滿爭議的黑幫手勢，讓他個人形象嚴重受損，就算怎麼公開道歉，恐怕暫時也沒用了。

(中時 )