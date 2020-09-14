黃姵嘉與王耀慶挑戰突破尺度的開腦血腥橋段。（日舞國際娛樂提供）

黃姵嘉挑戰視覺效果震撼的開腦戲。（日舞國際娛樂提供）

由日舞國際製作的HBO Asia原創科幻影集《獵夢特工》，除了集結王識賢、楊一展、吳子霏、王耀慶、徐若瑄、吳可熙、謝沛恩等演員，金鐘視后黃姵嘉也在最新第五集中，飾演與跨國犯罪集團有密切關係的神秘女孩「露西」。黃姵嘉表示，劇中的她因為腦袋被植入晶片，大腦有如一部「超級電腦」，可以直接連接任何電路、阻斷監視器、駭進所有電腦，「所以我的腦袋超值錢的，他們都在搶我的腦！」

如果真的擁有無所不能的超級大腦？黃姵嘉笑說，因為可以入侵任何人的電腦、連線解密，甚至解開電子鎖，「可能會跟劇中一樣搶銀行吧！因為靠大腦就可以阻斷監視器，神不知鬼不覺駭進電腦去搬錢！」玩笑歸玩笑，她說如果真擁有這種超能力，她最想做的就是連線進神秘的「51區」，解密關於外星人的檔案，「因為真的很好奇啊！」

吸引她接下這角色原因？黃姵嘉笑說：「覺得很好玩啊！這種劇情在台灣很少見，而且又要演一個擁有超級大腦的人，實在覺得很興奮。」她坦言接戲的當下其實也不知道可以怎麼演，但能挑戰不一樣類型的角色，對她來說就是不一樣的嘗試！

回想拍攝過程，黃姵嘉最難忘一場槍戰戲，因為現場真的有很多爆破場面，也有會打出東西的槍，這讓第一次參與這種大場面爆破劇情拍攝的她，在拍戲現場真的害怕戰戰兢兢，「有一幕是我要丟手榴彈出去，丟不到兩秒就突然『碰』爆炸，我必須拔腿就跑，演的當下，害怕的感覺好真實喔！奔跑時很怕會出事，有點真的在逃命的感覺！」

另有一場戲，因為她的大腦真的很值錢，王耀慶拿電鋸要鋸開她的頭、把大腦拿出來，「那是真正的電鋸，聲音真的很可怕，幸好那一顆鏡頭只有拍他的表情，沒帶到我的頭，我是背對他，只要電鋸一開動，我的頭就要趕緊往腿方向鑽避開。但電鋸聲就在耳邊作響，緊張到心跳加速！」

此外，拍爆破戲那天，其實她突然腸胃炎發作，「當天早上起床就開始吐，以為只是早起反胃，到現場化妝時，還邊化妝邊吐，劇組趕緊催我去宜蘭當地的診所就醫。當天也拍一場真正搶銀行的戲，我坐在鈔票堆上閉著眼睛，大腦正在感受並處理訊息，感覺敵人將到來的緊張，臉上冒的冷汗，其實真的是身體不舒服在冒冷汗！」

(中時 )