ESPN Sources: Houston coach Mike D’Antoni is informing the franchise’s ownership today that he’s becoming a free agent and won’t return to the Rockets next season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 13, 2020

13日在火箭遭到湖人淘汰出局後，還在信誓旦旦表示自己很想繼續待在休士頓擔任總教練的丹托尼，卻在隔不到1天時間隨即變卦，《ESPN》權威記者沃洛納斯基14日凌晨爆料，丹托尼已跟火箭高層正式請辭，下個球季確定不會重返火箭執教。

自從2016年7月接任火箭教頭以來，丹托尼待在火箭4個球季期間，拿下217勝102敗的優異例行賽戰績，更在過去4年拿下西區最佳的6成82勝率，僅次於聯盟與東區最佳的暴龍(6成95勝率)，沒想到如今說走就走，簡直毫無眷念。

其實丹托尼離開火箭早有徵兆，因為火箭曾在本季剛開始時，跟他提出續約要求，卻遭到他斷然拒絕，隨著火箭在西區準決賽淘汰出局，他與火箭之間的教練合約也已到期，讓他恢復自由之身，反正目前不少NBA球隊都在找新任教頭。

沃神表示，丹托尼目前最有可能的去向，將是前往七六人執教，畢竟他在4年前接下火箭兵符之前，就在七六人擔任當時總教練布雷特布朗的首席助理教練，跟七六人高層早已熟識，或許很有機會前往費城帶領恩比德、班西蒙斯兩大球星。

(中時 )