前役才上演16分逆轉秀的金塊，14日來到西區準決賽G6，再次克服一度落後19分頹勢，最後以111比98逆轉擊沉快艇，也把西區準決賽扳成3平，關鍵搶7大戰將於16日上午9點開打，這將是金塊連兩個季後賽系列戰都打到搶7大戰。

儘管金塊開賽打出8比2，快艇卻馬上靠著里歐納德、保羅喬治攜手打出11比0回應，甚至在上半場結束前，快艇又是一波16比2猛攻，打完上半場，快艇63比47大幅領先，喬治半場就摘17分，里歐納德也拿14分、5籃板及4助攻。

下半場才打不到2分鐘，金塊射手賈瑪莫瑞就跟保羅喬治發生碰撞，整個人重摔倒地，幸好他短暫下場休息後，就又回到場上繼續拚戰，接著金塊全隊明顯受到他的激勵，奮勇從最多落後19分頹勢，打完前3節追成77比79緊張局面。

金塊末節開始就打出8比2攻勢，一度反而超前4分，此時快艇「防守大鎖」貝弗利提前犯滿畢業，金塊攻勢更是一發不可收拾，約基奇、麥克波特與蓋瑞哈里斯接連投進三分球，竟在最後1分半鐘，擴大領先到16分，確定再演逆轉秀。

約基奇攻下全場最高34分，外加14籃板、7助攻，他在末節包辦11分，是金塊再次逆轉的頭號功臣，賈瑪莫瑞也拿21分、5助攻與5籃板，蓋瑞哈里斯16分；快艇則以保羅喬治33分最高，里歐納德25分，卻改變不了又被逆轉的現實。

(中時 )