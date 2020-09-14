總統蔡英文的政策白皮書中，「文化實驗室」是極為重要的一環，2年前，文化部委託「財團法人台灣生活美學基金會」，計畫將占地逾7公頃、市價逾2千億元的空軍司令部原址（舊空總），打造成為「台灣當代文化實驗場」，預計8年投入150億元，不料如今卻傳出「喊卡」。消息一出，藍綠白紛紛出招，對於這塊黃金地各有想法，檯面下角力暗潮洶湧！

位於台北市大安區仁愛路的舊空總，占地逾七公頃，與「帝寶」豪宅為鄰，對面則是副總統官邸，可說處於首都蛋黃區。二○一二年

立法院曾鎖定舊空總作為遷建新址未果，近日立法院長游錫堃重提遷建，外界好奇是否與舊空總利用將重新檢討有關。（圖／周志龍攝）

間，空軍司令部搬遷至台北市大直時，舊空總土地市值一度傳出飆破二千億元。二年前，總統蔡英文為了落實政策白皮書中「文化實驗室」的概念，在時任文化部長鄭麗君的主導下，文化部委託「財團法人台灣生活美學基金會」，打算將舊空總部分區域改造成「台灣當代文化實驗場」（Taiwan Contemporary Culture Lab，C-LAB），興建兼具當代藝術、科技媒體與社會創新等三個面向的複合式藝術園區，計劃八年投入一百五十億元。

前文化部長鄭麗君任內推動「台流」文化不遺餘力，曾自嘲被主計官員視為「文化恐怖分子」。（圖／報系資料照）

本刊調查，台灣當代文化實驗場原本預定今年底前，可獲得台北市政府核准的使用執照，接著引進餐飲休憩業者進駐，並進行售票展覽，吸引人潮，以擺脫目前只能依賴政府預算的營運窘境。然而，在文化部日前公布的明年度預算中，行政院竟未核定台灣當代文化實驗場的年度預算，雖然文化部表示，仍會以被保留的本年度預算繼續支應，但仍令藝文界憂慮一旦保留預算在明年底前用完，台灣當代文化實驗場恐怕將「斷炊」變成「爛尾樓」。

其實，早在一九八九年間，前立法院長劉松藩就曾公開表示，將鎖定空軍司令部（舊空總）為「新國會山莊」預定地，推動興建「新立法院」，後來卡在都市計劃變更（舊空總至今仍為軍事用地），加上輿論大反彈而作罷。日前立法院長游錫堃重提「遷院往事」，表示立法院比宜蘭縣議會還小，實在應該搬遷；此言一出，也引人聯想綠營還在打舊空總的主意，畢竟如果文化部當代文化實驗場規劃確定停辦，舊空總基地該如何運用，又將重新討論，以綠委目前在立院過半優勢，想過的法案從來沒有過不了的，屆時立法院「參一腳」搬進舊空總與古蹟一起上班，現在也沒人敢說不可能。

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(中時新聞網)