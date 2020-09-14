北市舊空軍總部基地究竟該如何利用，一直是各界關心的議題。二○一二年空軍司令部遷到大直後，舊空總該如何開發就曾引爆爭論，直到二○一五年間，馬英九政府攜手台北市府，將舊空總建築物列為文化資產以後，風波才暫告一段落。

蔡英文總統執政後，各部會對如何使用舊空總的看法仍有分歧，前文化部長鄭麗君堅持在這塊黃金地進行「不賺錢的文化實驗」，雖然在綠營內部有不同看法，但獲得蔡英文力挺，文化部也開始以主管機關的身份進行規劃，首先確定的就是開闢台灣當代文化實驗場，誓言作為培育當代文化藝術的「人才孵育器」。

文化界人士透露，鄭麗君始料未及的是，她在今年五月間卸任文化部長後，包括財政部、國防部、經濟部與科技部，陸續針對舊空總的利用提出多項主張，導致國發會在審查台灣當代文化實驗場第二期（二○二○年到二○二一年）預算規劃時，雖然結論是「原則同意續辦」，卻也新增許多動支後續預算的條件。外傳現任文化部長李永得，也有意打「順風牌」，決定重新檢討舊空總的使用規畫，一旦文化實驗場確定喊卡，舊空總土地利用的燙手山芋，就可能再丟回國發會。

據悉，國發會目前採納財政部的認定，認為舊空總產權雖已移交財政部國產署，但仍為供國防部專款專用的「營改基金」（國軍營舍及設施改建基金）財產，文化部應「有償撥用」或與國產署合作開發。問題是，舊空總去年土地公告現值約二百五十四億元，加計硬體建設所需，總開發成本高達五百五十億元，文化部今年度預算卻才二百多億元，根本無力支應，國發會的說法，形同變相讓文化部對於舊空總朝向文化園區的規劃「出局」。

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(中時新聞網)