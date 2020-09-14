由前文化部長鄭麗君一手擘劃，而且極力說服相關部會支持的「當代文化實驗場」，在鄭麗君今年五月卸任文化部長後，不到半年就面臨重新檢討的處境，引發外界議論。由於外傳鄭麗君與衛福部長陳時中，是被層峰看好的下屆台北市長候選人選，原本鄭麗君在文化部長任內的「文化鐵娘子」形象也被視為她的「加分保證」，如今她任內的重大建設面臨卻運作兩年就腰斬，綠營內也有耳語指稱「對手不樂見鄭麗君更上一層樓」，是否確有其事？引發外界好奇。

「國發會甚至突然建議文化部應該針對舊空總基地的利用一併思考環評，令人擔心『文化實驗場非商業化』的構想即將轉彎。」一名文化部官員私下告知本刊記者。值得注意的是，鄭麗君當初獨排眾議，將當代文化實驗場交給文化部下的公法人「財團法人台灣生活美學基金會」經營，就是希望能將基地利用交給文化人主導，多點文化氣息、少點商業氛圍。不過，身兼該基金會董事長的的文化部次長彭俊亨日前已經證實，因為外界對於當代文化實驗場看法不一，將重新檢視該項規劃，並證實國發會並未完全核准後續相關預算，在在令藝文界人士憂心不已。

綠委透露，鄭麗君的理想是將空軍總司令部舊址打造成類似法國龐畢度中心的複合式當代藝術基地。（圖／報系資料照）

針對當代文化實驗場計畫是否將生變喊卡？台灣生活美學基金會執行長陳美伶回應：「基金會只是接受文化部委託承辦文化實驗室，任務是否持續將尊重文化部決定，但計畫未停止前，還是會全力做好該做的事。」陳美伶說，當代文化實驗場歷經兩年來從無到有，已經辦過好幾場口碑很好的免門票藝文展覽，原本希望在年底前取得北市符核發的使用執照，在實驗場周遭引進餐飲、休憩設施，並且舉辦可以售票的大型展覽，讓當代文化實驗朝向藝文公園的規模發展，儘管現在傳出該區利用將重新檢討，但是在檢討結論未出爐前，基金會還是會努力做好各項工作，並加強與周邊鄰里的互動，爭取更多支持。

針對舊空總文化實驗場可能生變的訊息，文化部坦言，會繼續向國發會爭取經費運作，也確實會重行檢討文化實驗政策是否需要調整，目前還沒有結論。國防部則說，舊空總目前產權屬於國產署，使用方式尊重行政院決定，至於後續經營產生的收益，會挹注營改基金。國發會指出，行政院之前同意文化實驗場第一階段計畫時，曾要求文化部補送細部計畫，但文化部一直未送，如今文化部將重行檢討該計畫，並等結論出爐後，尊重行政院的進一步裁示。

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(中時新聞網)