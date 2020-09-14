舊空總當代文化實驗場傳出可能生變的訊息，傳出藍、綠、白三方勢力再度覬覦這塊黃金地，尤其是讓台北市長柯文哲撿到槍，更有理由參與討論舊空總的開發案，並且提出主張，替他的第二任期政績「加分」，挽救直直落的民調。

此外，市場也傳出，仍有建商極力爭取購買舊空總基地，因為台北市像舊空總面積這麼大的素地、又在市中心已經幾乎找不到，如果能買下舊空總，打造「帝寶」第二，將可以在北市仁愛路上打造「豪宅區」，就算卡在區內已經有10棟建物被劃歸古蹟，但「豪宅」與「古蹟」並存也並非完全沒有可能。

一名民進黨立委透露，面對台灣當代文化實驗場卡關，負責審查實驗場預算的國發會，近日要求文化部應先爭取變更舊空總的都市設計審議及都市計劃，此相關程序主導權在台北市府，無異是替柯文哲「助攻」。

巧的是，兩周前，民眾黨立委張其祿與文化部一起考察舊空總時，台北市府也派員悄悄隨行，引發不少遐想。對此，張其祿低調表示，考察舊空總只是想了解區內10棟古蹟建築實況，並未觸及舊空總「文化資產審議」、「都市設計審議」、「都市計劃變更與回饋」等實質審查程序。

柯文哲對於舊空總土地利用有何想法，目前仍不得而之。不過，由於國發會希望文化部利用舊空總土地前，能夠先通過北市府同意都市計劃審議及變更，未來文化部如果還要繼續進行當代文化實驗場，勢必要爭取北市府同意，柯P就可以名正言順的提出開發想法。

對照綠營似乎對於當代文化實驗場「頗多意見」，有趣的是，藍委反而不樂見這樁文化實驗告吹。「台北市已有松山文化園區（松菸）、華山1914文化創意產業園區等結合藝術與商業的園區，文化實驗場無須再複製同類型園區，文化部李永得部長應打直腰桿，向行政院長蘇貞昌爭取將文化實驗場做好做滿八年，打造國際級藝術廊帶，落實蔡總統政見。」藍委林奕華強調，她很認同鄭麗君推動當代藝術的理想，因此堅決反對小英政府此時棄守文化實驗場。

緊鄰舊空總的台北市義村里里長潘明勳則指出，兩年來，附近里民看著台灣當代文化實驗場從無到有，現在卻傳出可能喊卡，「這不是『八年計畫』嗎？原本大家還想替蔡總統的遠見拍拍手，但現在又要開始擔心，希望長官作決定前能先聽聽附近居民的心聲，別由少數人倉促決定。」

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(中時新聞網)