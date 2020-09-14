當代文化實驗場傳出喊卡，令外界再度矚目北市舊空總基地的利用是否出現轉彎。舊空軍總司令部，前身曾是日治時期的臺灣總督府工業研究所、臺灣省政府之工業試驗所大安所，1949年又改為中華民國國防部空軍總司令部，直到空總搬遷到大直，一般民眾才能入內一窺堂奧。立委回憶，空總搬遷後，政院曾邀請朝野立委入內考察，當時園區內荒草蔓蔓，而且沒有燈光，一位助理走到一半突然尖叫、高喊「樓上有人在看我」，曾嚇出入內立委一陣冷汗。

該立委回憶，空軍總司令部原本是軍事要地，門口有憲兵拒馬重重把守，一般民眾根本不可能入內參觀，即使立委前往考察也多是由軍車載入，直接抵達司令部大樓聽簡報，從來不可能在園區內漫步。因此，當空總搬遷後，政院邀請朝野立委前往基地內參考，並聽取政院「全區以文化資產」保留，當時不只立委競相報名，許多助理也爭取隨行，想要看看神秘的空總內部究竟是怎麼回事。

由於當時空總人員已經前往大直辦公一段時間，區內不少地方都已經升起雜草，雖不致阻礙通行，但給人一種荒涼的感覺。就在一行人靠近園區內一棟已無人煙的大樓時，突然有一位助理尖叫「樓上有人在看我」，讓立委一行嚇了一跳，並詢問在哪裡？結果大夥兒順著助理手指的方向看去，只見斑駁的窗戶，完全不見人影。當下也有立委提議「乾脆進去看看」，發現建築物內樓梯已經有些斑駁陳舊，辦公室樓上還有一層樓中樓，推測做為「要員」的宿舍，但入內後發現地板因為「年久失修」會發出聲音，昏暗的室內還有張只剩下床架、不見床墊的行軍床，也顯得突兀。

雖然立委考察結果，最後並沒有發現助理指稱的「人影」，但是立委也確定一件事，舊空總區內部分建築物內部老舊，確實相當需要整修，文化部隨後也爭取國發會經費支援，開始整建老建物，並將仁愛路上的圍牆拆除， 並對市民開放園區，部分古蹟建築物也已經快要整建完畢，現在卻突然傳出舊空總基地用途可能將重新檢討，這些古建物未來下場會如何，也更令人好奇。

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(中時新聞網)