歌手卓文萱出道多年，近年多方發展有成，除了轉戰舞台劇的首部作品《情人哏裡出西施》四度加演，還接下《型男大主廚》主持棒，成為影視歌三棲藝人；事業順利的卓文萱，感情也開了花，正和小她6歲的演員許少瑜熱戀。本刊直擊，卓文萱冒著大雨熟門熟路地進入許少瑜住家，兩人還不避諱在社群上分享探班合照放閃，實在有夠甜蜜。

八月二十七日下午兩點左右，本刊直擊，一身亮眼西裝的演員許少瑜，開著跑車直奔台北市大安區的一棟商業大樓；經查當天也有數名穿著相當正式的男女，前往大樓內一家文創娛樂公司（東爵娛樂），許少瑜應是參加試鏡相關活動。

許少瑜一天之內先後開車、騎車接送女友卓文萱，但期間卻亂丟垃圾。（圖／本刊攝影組）

下午三點五十一分，台北市下起大雨，再度現身的許少瑜，冒雨快步離開商業大樓，取車時先拿起擋風玻璃上的停車單，看了一眼後竟握在手裡揉成一團，趁著打開車門時，順手將單子丟在地上，行為相當不可取。

許少瑜隨即直奔新北市永和區，神祕兮兮地繞了幾圈後，再開到一處巷口等候，沒多久，穿著粉嫩Ｔ恤的卓文萱上了車，小倆口接著駛上高速公路，最後回到許少瑜住家附近。

兩人愛得並不低調，許少瑜不僅甜蜜探班，也幫卓文萱高調發文臉書專頁遭盜用事件。（圖／翻攝自許少瑜IG）

此時，卓文萱先行下車，在大雨肆虐下帶點狼狽地奔向騎樓，接著熟門熟路進入男方住處，許少瑜則停好車後才返家。

晚間六點四十二分，卓文萱和許少瑜現身，女方已換了裝並穿拖鞋。這次小倆口不開跑車改騎機車，在騎樓下穿雨衣時，男方貼心地替女方著裝，展現不同於亂丟垃圾的一面；女方則在共乘機車時，將手環繞在許少瑜腰上「反饋」，大享兩人世界的浪漫時光。

能歌能演的卓文萱，目前還固定主持《型男大主廚》節目。（圖／翻攝自《型男大主廚》臉書）

其實，卓文萱和許少瑜愛得不算低調。五月間，男方大方帶著咖啡到《型男大主廚》攝影棚探班女友，卓文萱當天開心發文大讚阿娜答「男神」並寫下：「什麼咖啡最好喝？探班的咖啡最棒惹～」，還表示感動、開心都有一百分，惹得好姐妹茵茵興奮留言「喔唷唷唷唷」，似乎知情「萱瑜戀」。

同月底，卓文萱也帶著咖啡探班男方，許少瑜除了回讚「女神」，更呼應先前貼文標註的「探班的飲料最好喝」，隔空放閃。此外卓文萱擁有五十多萬名粉絲的臉書專頁，六月初遭駭客盜用時，許少瑜著急地轉發相關貼文「幫高調」，並痛批駭客「太可惡」，看得出護愛心切。

卓文萱轉戰舞台劇有成，除了《情人哏裡出西施》獲好評外，主演的《賽貂蟬》隔了2年也再度加演。

卓文萱在十九歲時，曾與大自己十四歲的吉他老師交往，後來因男方多次偷吃而分手，之後與曹格、小鬼、吳中天、潘瑋柏、辰亦儒、高以翔等人傳過緋聞，但多半是「紙上戀情」。如今遇上鮮肉小男友，希望卓文萱能夠感受到真正的幸褔。

(中時新聞網)