南臺灣最大毒梟黃大彰在金三角從事毒品買賣24年，海巡署調查他多時，從載運百億毒品漁船向上追溯，最終將他逮捕。本刊調查，黃大彰出身高雄望族，兄長還是名高官，他憑販毒累積上億身家，但生活低調節儉，最大興趣是種水果，還勒令孩子不可碰毒，如今成為階下囚，將面對漫長的囹圄生活。

本刊調查，黃大彰出身高雄望族，是4兄妹中的老么，其手足工作正當體面，兄長還是高階官員，他卻在20多年前涉及綁票案入監服刑，出獄後轉往緬甸經營玉石和血燕生意，並與滇緬叛軍日漸熟悉，遊走台灣與金三角間買賣毒品，並藉此累積數億身家。

走私毒品上還印有「一帆風順」字樣，祈求能闖關成功，如今看來更顯諷刺。（圖／海巡提供）

據悉，即使坐擁龐大財產，黃大彰平時低調簡樸，出入以老車代步，總穿雜牌上衣和拖鞋逛街，身邊也沒有小弟護法，嚼著檳榔的禿頭身影與一般路人無異，警方在恆春將他逮捕時，黃大彰神色冷靜，似是早就知道有這日，沒有任何掙扎便束手就縛。

知情幹員透露，黃大彰販毒卻不吸毒，最大興趣是在老家種植水果，他瞞著妻兒走私，對於子女教育十分重視，從未想過要「交棒」給下一代，並勒令孩子不得碰毒，2個孩子如今都擁有高學歷，閒暇時還會當義工助人，與一般人想像的「極道之家」出入甚大，其子女得知父親販毒後還一度難以接受。

如今黃大彰鋃鐺入獄，因自己的罪刑面對漫長囹圄生涯，海巡署則不敢鬆懈，署長陳國恩表示，反毒是政府的第一要務，將持續運用「區域聯防緝毒」機制，並結合各項高科技設備及大數據研析，誓言杜絕毒品進入台灣或流入市面，也呼籲民眾若發現不法犯罪情事，可撥打海巡118報案電話檢舉，共同為維護社會治安盡一份心力。

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(中時新聞網)