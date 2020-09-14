小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（14日）新聞重點。

【1】美西惡火空汙 恐釀大規模死亡

美國西海岸山林大火自8月中延燒以來一發不可收拾，不僅規模達到空前的程度，野火也燒出惡劣空氣品質。監測機構警告，華盛頓、奧勒岡和加州等西岸3州和愛達荷州部分地區，濃煙造成的空氣汙染危害數千萬人健康，煙塵可能讓人更易感染新冠肺炎。川普總統自大火釀禍以來，因不聞不問而飽受批評，白宮表示，川普14日將前往加州視察災情。

【2】諷蔡用嘴撐香港 江籲修港澳條例

外傳5名經東沙島偷渡來台的香港「反送中」抗爭者被陸委會扣留近2個月，音訊全無；國民黨主席江啟臣13日在台中受訪表示，蔡政府去年至今口口聲聲說挺香港，但選完連任之後，到底要怎麼樣挺香港？卻只聽到嘴巴上講，質疑蔡當初高喊撐香港，只是把它當政治提款機。

【3】反萊豬公投 藍喊民意將反撲

中央宣布明年元旦開放含「萊克多巴胺」美國豬肉進口，國民黨於22縣市同步發起捍衛食安公投連署活動，新北市長侯友宜13日再度重申，地方無法阻擋中央法令，地方一定盡全力守護國人健康，「這是我的責任！」國民黨主席江啟臣則批評民進黨一人專斷、一黨獨大，民意將會反撲。

【4】台電設應變小組 是否國賠待釐清

台電武界壩無預警洩洪釀3死1失蹤悲劇，其實，台電所屬水庫從未採用自動洩洪機制，且排洪前1小時會廣播讓附近民眾知道，這次為何會突然洩洪？台電已成立緊急應變小組調查，另南投地檢署指派檢察官張鈞翔偵辦，檢方已勘查閘門現場並相驗遺體，將查明台電人員是否涉及《刑法》過失致死罪或廢弛職務釀成災害罪。

【5】李登輝9月19日追思禮拜 美次卿將出席

前總統李登輝7月30日逝世，其夫人李曾文惠率全體家屬和治喪大員今天具名在4大報刊登訃告，定於19日上午9點半在真理大學大禮拜堂舉行李前總統追思告別禮拜。據了解，美國國務院次卿克拉奇、日本前首相森喜朗和各國駐台使節都將出席。

(中時新聞網)