台電明潭兼大觀發電廠廠長許宗源，向家屬說明武界壩閘門突然放水情形。（廖志晃攝）

台中市遊客到濁水溪露營，卻釀成悲劇。（廖志晃攝）

台中市賴姓、盧姓兩家共6人，聯袂到仁愛鄉濁水溪「一線天」景點近河床露營，武界壩突然無預警放水造成3死1失蹤悲劇，其中盧姓男子則仍未尋獲，警消人員今（14日）清晨再度發動搜尋。台電坦承6號閘門不明原因開啟；檢察官赴現場蒐證並連夜相驗、偵訊後，以蘇姓值班人員涉嫌過失致失罪，諭知10萬元交保，許姓課長則請回。

13日凌晨，兩家人在露營睡夢中被驚醒，竟然是台電大觀發電廠武界壩無預警放水，濁水溪頓時洪流滔滔，胡姓婦人睡在車上逃過一劫，其他有5人被沖走，賴姓男子被沖到岸邊獲救脫困，他的妻子陳姓婦人、兒子都罹難，盧家小妹淪波臣，盧姓男子則仍未尋獲！警消人員14日清晨再度發動搜尋。

南投縣消防局獲報，立即調派鄰近消防分隊前往救援，從仁愛鄉法治村到信義鄉地利村，在濁水溪的上下游同步搜尋；空勤總隊直升機也出動執行搜尋任務；上午8點15分先發現賴童，陳屍在漂流木下的河床上；而透過空勤直升機空中勘查，在11點20分，發現陳姓婦人的遺體；接著在12點40分，發現盧姓小妹妹。

參與搜救的仁愛分局武界派出所長江國銘表示，昨天清晨警消人員和睦鄰隊抵達現場時，水位還在男性成人的膝蓋高度，且由於河床便道被大水沖毀，沿途坑坑洞洞又顛簸，也增加救援的困難。

法治村陳姓民表示，因為前一天部落的人經過露營地點時，發現小朋友在溪邊玩水，小孩看到四輪傳動車穿越溪流時濺起的水花，都感到很好奇，大家還和他們揮手致意；因此發現放水後，部落居民覺得大事不妙，趕快騎機車準備救援，可是人都被沖走了！

台電大觀發電廠廠長許宗源表示，武界壩共有11個閘門，平常必須由人員啟動才會開閘門，並預先公告，放水時也會在部落廣播示警，但是昨天6號閘門突然開啟放水，究竟為何會如此，還要進一步調查。

濁水溪在法治村的入口，南投縣警局設告示牌，必須向仁愛警分局申請許可才能進入；大碰發電廠也提醒隨時會排水，勿入溪中；水利署第4河川局人員表示，河床沒有規定不能露營，但影響安全時會勸離，而且，溪床便道是成道路，許多部落居民也會行駛便道到田園；仁愛鄉代理鄉長王源鍾則表示，溪床不能露營是常識。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，檢方指派檢察官張鈞翔偵辦，並勘查異常閘門現場，昨天晚間會同法醫相驗遺體；並請犯罪被害人保護協會南投分會，派員協助家屬後續事宜，至於國賠部分，尊重家屬意見。

(中時 )