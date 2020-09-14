前立委助理李易諴，被控遭中共吸收為「共諜」，在台蒐集「情資」被羈押26天，獲准6萬元交保，但李交保僅1個月，驚傳13日晚間因大腸癌復發，病逝於台大醫院。由於李已死亡，依法台北地院近日將判決公訴不受理。

調查局懷疑，前立委助理陳惟仁2012年邀林雍達到澳門，與大陸對台情蒐機關化名「黃冠龍」的人士接觸，被吸收後返台發展組織， 由林負責傳遞資料及指令。2015年再找曾任立委助理的前媒體人李易諴在台發展組織、刺探蒐集機密。國安站蒐證數年，今年6月18日約談陳、林、李3人，翌日北檢複訊後聲押陳、李獲准。

但李因罹患大腸癌，身體狀況不佳，羈押期間幾乎都在看守所病舍渡過，北檢8月13日依《國安法》起訴3人，在押的陳、李2人移送北院審理，北院認為李無羈押必要，裁定6萬元交保。

據了解，李先前因罹患大腸癌，多年前曾進行手術，病情暫獲控制，但他因涉「共諜案」遭羈押26天，獲交保停押後，身體狀況每況愈下，交保不到1個月就住進台大醫院治療。

李的家屬13日向媒體友人證實，李已於13日晚間8時42分病逝於台大醫院。據李男友人說，12日晚間才與李通過電話，沒想到他隔天晚間病逝，友人對於李未能爭取清白之前離世，感到遺憾，也不勝唏噓。

《刑事訴訟法》303條規定「被告死亡，應諭知不受理之判決」，因此，依法北院將在收到李男家屬陳報死亡及除籍證明後，對於李被控「共諜」部分，將判決公訴不受理。

(中時 )