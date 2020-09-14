本周天氣仍以午後型態為主，局部地區尤其山區應注意突如其來的暴雨或雷雨；鋒面北移後，各地恢復晴朗炎熱。氣象專家吳德榮指出，「秋老虎」明（15日）報到，高溫回升至36度以上，午後天氣不穩定。另南海、菲律賓附近海域均有熱帶擾動發展，最快本周內生成今年第11號颱風「紅霞」。

中央氣象局凌晨解除豪雨特報，隨著鋒面逐漸遠離，天氣再度恢復「上午悶熱、下午大雨」，局部地區中午過後有較大雨勢，甚至伴隨雷擊、強陣風；山區及近山區平地要特別留意。

今各地氣溫：北部23至34度、中部23至35度、南部24至35度、東部23至35度。明起水氣略減，除了東南部及恆春半島有短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，明起至周四，各地天氣晴朗、中午微熱，高溫升至36度以上，為典型「秋老虎」。周五（18日）水氣增多，午後降雨範圍擴大。

吳德榮指出，周六（19日）新一波鋒面南下，結構和前波相比更強，北部地區民眾會有明顯轉涼的體感，其他地區也會稍涼。

根據歐、美模式模擬，南海有一熱帶擾動發展，最快周三（16日）長出今年第11號颱風「紅霞」。吳德榮表示，這個低壓系統預估路徑朝西北西，通過海南島附近後登陸越南，對台灣無直接影響。另菲律賓東方海域也有熱帶擾動醞釀，應持續觀察。

(中時新聞網)