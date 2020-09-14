鴻海（2317）看好量子計算未來影響力，攜手台大IBM量子電腦中心，繼8月推出鴻海高中量子教育營後，12日再度協辦於溪頭召開的首屆量子黑客松（Hackathon）活動，集結全台灣60位程式寫手一同參賽，透過為期3天的腦力激盪，挑戰所有人對量子計算的想像。

黑客松為聚集優秀的程式開發者，在短時間與壓力下自行組隊，以競賽形式解決特定問題。今年原定在新加坡舉辦亞洲區黑客松，但因新冠肺炎疫情關係而延宕。台灣因疫情控制相對安全，促成此次量子黑客松在台舉辦契機。

此次參與的60位參賽者，必須利用2天時間寫出程式、並利用IBM-Q得到有效結果，再將結果以口頭報告形式呈現給所有參與者及指導教授評估成效。評審則以量子技術複雜性、問題原創與解決創意、小組合作與表達、量子未來社會貢獻等4方面評選出優勝團隊。

而此次量子黑客松活動獲得不少國際專家重視，如IBM公司便有多位專家自日本、美國、歐洲等處上線觀看賽事進行，甚至隔空給予學生視訊指導。而最終獲得獎項的組員皆表示，透過此次活動更加了解量子力學，收穫十分豐碩。

鴻海透過在鴻海研究院下成立量子計算研究所，搶先布局量子計算領域，院長劉揚偉此次透過視訊連線參與開幕儀式，致詞勉勵所有參賽者，並表示將繼續積極培育更多的量子力學人才，為未來趨勢預做準備、並引領時代前進。

劉揚偉認為，量子計算像是數十年前的半導體，身為台灣科技產業的領頭羊，鴻海看到量子運算時代即將來臨，希望能盡早加入量子科技發展行列，而能與世界上量子先進技術的公司比肩，共同將人類的文明往前推進、邁出嶄新的一大步。

(時報資訊)