新台幣匯價向29.2元衝關，匯銀評估，若29.2元失守，下個關卡就會升破29元整數大關測試28.8元。上市場傳出中央銀行祭出「限賣令」，希望能緩和拋匯速度。而央行昨天也發布新聞稿說明「勸導」措施，央行強調，向來尊重外匯市場銀行間掛單的買賣（Bid-Offer）實務，不過近日確實發現，近日由於少數單筆大額掛單，已影響成交速度，才會勸導單次掛單金額不宜過大，等成交後再行掛單，以加速交易進行。

據了解，央行上周五（9/11)致電各大銀行交易室，要求美元賣單不要超過五支（每支100萬美元）。央行官員解釋，有大型出口商委託銀行，一次掛了十幾二十支的美元賣單，導致一些中小型廠商賣不到原來規劃的價量，因此，勸導銀行希望單次掛單不要太大，影響其他廠商的權益。

央行本周將舉行理監事會，如果外匯市場大量美元賣單勸阻無效，市場也關注央行是否會針對外匯採取「措施」來維持市場秩序。此外，美國下個月將發布匯率報告，是否會列為匯率操縱國觀察名單，央行也須應對。

央行日前公布8月外匯存底，金額為4981.69億美元，續創歷史新高，其中外資持有國內股票及債券按當日市價計算，約當外匯存底97%。央行說明美國大量印鈔，加上低利率環境，各國外匯存底都在增加，至於台灣有可能被列入美國「匯率操縱」觀察名單，央行認為，這以平常心看待就好。

(時報資訊)