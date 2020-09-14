2022年地方選舉尚未開跑，不過，台北市長選舉各黨會派出哪位戰將角逐，已悄悄掀起戰火，更持續引發外界關注。國民黨革實院院長羅智強已表態參選，立委蔣萬安則表示現階段仍以立院為重，最新民調指出，蔣萬安、羅智強在黨內的支持度分別為42.5%、12.5%。對此，資深媒體人韋安分析後斷言，羅智強看似落後蔣萬安許多，但是「羅智強有可能成為2022最大的黑馬。」

韋安在臉書寫下，目前羅智強、蔣萬安的支持度差距為30個百分點，藍營有些人甚至認為，應該「沒收初選」，到時候直接徵召蔣萬安，但國民黨2022北市黨內之爭，不是結束，而是剛剛開始。他以NBA球員德瑞克·羅斯（Derrick Rose）為例，因外號「飆風玫瑰」，雖然表現亮眼，不過基本條件比其他明星差了一截，當羅斯發下豪語，一定要成為NBA最有價值球員（MVP），沒人會相信。

韋安說，身高只有188公分的德瑞克·羅斯，苦練速度和技術，結果在2011年打敗許多名氣比他大，身體優勢比他高的明星，包括「小皇帝」詹姆斯。因此他認為羅智強看似落後蔣萬安許多，但他有速度、潛力和爆發力，最後蔣羅之爭，一定會是不分上下的55波，羅智強有可能成為2022最大的黑馬。

然而，羅智強日前也和蔣萬安合體同台，他強調，只拚公投，不談選舉，什麼是團結，這就是以身作則的示範團結，這樣的團結，為的不是個人，為的不是政黨，為的是守護台灣人民的健康，為的是打破執政者用國家資源堆砌的謊言高牆。

(中時新聞網)