字節跳動拒絕 微軟收購TikTok美國業務告吹 09:192020/09/14 工商 呂佳恩、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據外媒報導，微軟計畫收購TikTok美國業務一事已被字節跳動公司拒絕，經過數週的會議，微軟最終仍未能成功收購TikTok美國業務。 微軟14日在一份聲明中指出，「字節跳動已告知他們不會將TikTok的美國業務出售給我們。我們深信我們的提案對TikTok的用戶相當有利，同時又能保護國家安全。為此，我們計畫進行重大改革，以確保該服務以最高標準保障隱私及線上安全性，並致力於打擊假消息，我們在八月的聲明中已明確訂出這些原則，也期待看到上述重要領域的服務發展。」 (工商 ) #字節跳動 #微軟 #TikTok 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 TikTok不賣微軟了 傳甲骨文被選為買家 07:392020/09/14 國際 微軟出局！字節跳動擬將TikTok美國業務售予甲骨文 10:222020/09/14 財經 金融霸權追逐戰 陸按下啟動鍵 04:102020/09/14 產業財經 美國隊長誤Po露鳥照網路瘋傳 04:102020/09/14 娛樂新聞 新聞分析－輝達想併安謀 最大變數恐在中國不放行 04:102020/09/14 財經要聞 玉山銀行董事長 黃男州領軍 決戰數位金融 04:102020/09/14 財經要聞 美製造業擴產 拒退出大陸 04:102020/09/14 話題觀察 遊戲機競爭白熱化 索尼、微軟齊發 供應鏈進補 04:102020/09/14 產業．科技 外媒：TikTok將和甲骨文合作美國業務 09:382020/09/14 國際 《國際產業》軟銀出售安謀 輝達新設AI中心 10:002020/09/14 財經 財經熱門新聞 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 半導體史上最大併購案 輝達砸1.18兆買下安謀 - 財經 中華電組改 行動數據固網三合一 - 財經要聞 - 工商時報 上看千萬支 VoLTE手機換機潮來了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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