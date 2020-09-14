根據外媒報導，微軟計畫收購TikTok美國業務一事已被字節跳動公司拒絕，經過數週的會議，微軟最終仍未能成功收購TikTok美國業務。

微軟14日在一份聲明中指出，「字節跳動已告知他們不會將TikTok的美國業務出售給我們。我們深信我們的提案對TikTok的用戶相當有利，同時又能保護國家安全。為此，我們計畫進行重大改革，以確保該服務以最高標準保障隱私及線上安全性，並致力於打擊假消息，我們在八月的聲明中已明確訂出這些原則，也期待看到上述重要領域的服務發展。」

(工商 )