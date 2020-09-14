成龍雖然已是國際武打巨星，敬業的他有不少動作戲仍堅持親自上陣，成龍為新片《急先鋒》受訪時提到，在海上拍攝追逐戲時，卻不慎翻船發生落水意外，成龍消失整整45秒，現場工作人員急喊「快救人」。
66歲成龍騎著水上摩托車載著女主角母其彌雅，但轉彎時卻撞到石頭翻船，兩人失去平衡、當場落水，現場工作人員一陣驚慌大喊「快救人」，母其彌雅迅速浮出水面，她手緊抓車頭、表情緊張，看起來非常害怕，但成龍卻不見蹤影，所幸救援人員最後在摩托車的另一側找到他。
回憶驚險一瞬間，成龍說：「船一翻把我吸到水底，我的經驗就是那個急流把我一吸的時候，我跟自己講『不要怕』」，所幸成龍保持冷靜「我慢慢起來推著那個船推推推」，成龍事後心有餘悸直呼：「一個很普通的鏡頭，我差點就淹死了」。
但導演唐季禮和工作人員早已都急到流眼淚，唐季禮還形容成龍消失很久、大概45秒，好在成龍上岸後並無大礙，他還生動的描述事發經過，直呼差點淹死就像「鬼打牆」，成龍還向導演開玩笑：「完了這部戲，兩個（主角）都死了」。
(中時新聞網)
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