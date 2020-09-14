桃園市長鄭文燦。(中時資料照)

2024總統大選，民進黨將由誰角逐，引發話題。有評論認為，民進黨內有意2024的人，早就摩拳擦掌，從最近動作觀察，以副總統賴清德與桃園市長鄭文燦最積極。該評論指出，兩人為黨內2024初選，一定會調整路線，以獲取初選最大支持。

鄭文燦被視為有望代表民進黨出征2024總統大選。行政院長蘇貞昌日前在聽取桃園鐵路地下化工程現況報告時，曾當面對鄭文燦說「我就是那時候講說要快一點，不然等你總統當完都還沒有通車」，引發討論。同樣被視為熱門人選的賴清德被問及此事時表示，現在大家其實都要在崗位上，把工作做好最要緊，這是國人的期待。對於鄭文燦，賴讚「鄭文燦做的不錯呀」。

據《中評社》報導，鄭文燦布局2024，目前主要以加強兩岸、國際、外交事務為重點。國策研究院曾舉辦多場國際議題座談會，討論關於兩岸、國際、台美、中美等議題，鄭文燦都派幕僚參與聆聽，積極培養幕僚國際視野，也為自己更上一層樓布局。賴清德則是跑了許多部落、離島等過去選舉時較少經營的區域。原住民選票長期以來多是支持藍營，賴這個動作可說是提早布局，並為民進黨開拓選票。

該評論認為，鄭、賴代表著不同路線，鄭屬較溫和的中間派，賴則是台獨務實派。賴過去路線偏向基本教義派，獲得較多獨派支持；鄭文燦偏屬於交流派。現在兩岸氛圍詭譎，中美對抗升溫，兩人為2024黨內初選，必會調整路線，獲取初選最大支持。

(中時新聞網)