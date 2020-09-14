德國好手祖維瑞夫在美網男單決賽大戰5盤。（美聯社）

美網男單冠軍14日出爐，德奧雙雄祖維瑞夫(Alexander Zverev)、提姆(Dominic Thiem)大戰5盤，最終提姆以2-6、4-6、6-4、6-3、7-6(6)獲勝，拿下生涯首座大滿貫金盃！成為2016年瓦林卡(Stan Wawrinka)以來，男網3天王以外首位摘下大滿貫的選手。

祖維瑞夫以強悍的發球局聞名，提姆則是破發高手。今日對戰，開場是祖維瑞夫兩度攻破提姆的發球局，以一記Ace球拿下首盤。提姆首盤打得很緊繃，第2盤才找到突破點。祖維瑞夫的發球局極為強大，提姆乾脆往後站，離底線非常遠，終於擋住對手氣勢，但還是丟掉了第2盤。

第3盤提姆先發球，趁機展開大逆轉，雙方一陣互破之後，提姆以5比4領先時意外破發成功，直接搶下第3盤。第4盤氣勢開始換邊，擅長打持久戰的祖維瑞夫反而陷入困境，要命的雙發失誤讓比賽被逼入第5盤。

決勝盤更是打得激烈，祖維瑞夫先丟一個發球局，眼見要崩潰之前他又回破成功。祖維瑞夫本有大好機會以6比4拿下比賽，但他擔心雙發失誤，二發不敢使出全力，被提姆破發續命殺到搶7，慘遭逆轉。

今年沒有3天王坐鎮，一些球迷看到中途開始批評決賽不夠水準，但是祖維瑞夫與提姆戰滿5盤，打到體力見底，展現的拚鬥精神依然精彩。

(中時新聞網)