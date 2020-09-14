臺企銀（2834）與財政部共同主辦統一發票盃台中場路跑活動，13日在財政部次長莊翠雲及臺企銀董事長黃博怡代表鳴槍下，帶領近萬名跑者迎風起跑。黃博怡表示，希望透過舉辦公益路跑，邀請民眾健身兼觀光、一同刺激內需消費。

臺企銀今年第8次主辦統一發票盃路跑，累計已捐出46萬張至各縣市社福團體。黃博怡表示，今年疫情衝擊經濟和民生，不少社福團體營運狀況更加艱困，在「樂活防疫」的前提下，臺企銀號召跑友樂捐發票，關懷弱勢團體、為公益盡一份心。

黃博怡對前線防疫和醫護人員表達感謝，強調有賴全體國人高度配合防疫，才讓路跑等大型活動能順利進行。他表示，臺企銀身為金融國家隊的一員，對紓困和振興經濟責無旁貸，同時透過舉辦公益路跑，邀請民眾健身兼觀光，一起刺激消費。

此次路跑路線緊鄰國際級景點的高美濕地保護區，民眾一路迎著海風奔跑，沿路欣賞風車美景。不少跑友完跑後帶著全家大小，參觀現場設置的雲端發票等金融宣導攤位，玩闖關遊戲領精美獎品，讓路跑活動達到全民運動兼提升金融觀念的目標。

臺企銀表示，該行對公益不遺餘力，並積極提升公司治理及經營績效，致力永續發展。未來將持續配合政府政策，近日已推出「兆元振興融資方案」、提供6大核心產業取得資金，支持企業在後疫情時代轉型升級，做中小企業的強力後盾。

(時報資訊)