武界壩疑似電動閘門故障，無預警放水釀3悲劇，南投地檢署檢察官訊問台電相關人員後，涉嫌過失致死的蘇姓值班人員，諭知10萬元交保，閘門課許姓課長則請回。對此，國民黨台北市議員羅智強怒批，「只要有網軍帶風向，冤死再多人也無所謂」，台電水庫閘門二度異常自動開啟，導致下游民眾3死1失蹤，這是台灣從來沒有過的工程疏失，可以看出民進黨執政下，工程單位的螺絲已經鬆了。

羅智強在臉書表示，台鐵因普悠瑪出軌事件，引起網路負評，結果台鐵的檢討作為不是如何改進維修能量，而是「網路負評多，那請網軍不就好了」，沒有錢給員工加班費，卻有1549萬元的預算給「政策網路行銷」。

羅智強指出，民進黨政府的思維很簡單，台鐵列車動力不足、零件噴飛、電車線掉落都沒關係，只要網軍用無數的假帳號去帶風向，就可以大事化小、小事化無。

台鐵如此，台電能倖免嗎？羅智強說，台電一樣用一年1785萬元的預算，去做「綠網之形象深化與行銷整合」，工程單位預算不足沒關係，讓網軍餓到是不行的，接下來網軍一定出來幫民進黨切割，說台電是國民黨餘孽，說單純的工程疏失與民進黨無關，說是民眾自己違反規定，台電也是受害者，「這就是民進黨！」

《只要有網軍帶風向 ... 由羅智強發佈於 2020年9月13日 星期日

(中時新聞網)