小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（14日）財經重點。

【1】台積電股息報到 市場氣氛偏多

台積電季季配持續上演，17日除息每股將配發2.5元現金股利、總計發出648億元，持股約76.5％的國際機構法人將獲得近500億元銀彈奧援，隨外資看好英特爾訂單提前落實，加上台積電8月營收登峰，市場對台積電氣氛偏多，股價有望挑戰近期區間上緣。

【2】聘金上看400億美元 輝達併安謀 最快本周敲定

外媒引述消息報導，輝達電子（Nvidia）與軟體銀行（Softbank）洽談數周的安謀（ARM）收購案預料最近將可敲定協議，最快在本周宣布以總價超過400億美元的現金加股票收購安謀，締造半導體業史上最大規模收購案。

【3】13檔吞大補丸 法人狂敲

挾著產品報價強彈、疫情受惠訂單接不完，業績吞大補丸等題材，群創（3481）、長榮（2603）等13檔個股，已獲得三大法人連續四周狂敲進。

【4】生技IPO 6條好漢搶攻頂

生技股IPO風潮再現！趕搭台灣防疫成功，產業國際能見度大增列車，初步統計，至少有6家公司正力拚今年底前轉上櫃，以黑面膜聞名的軒郁打前鋒，預計10月掛牌，達亞、常廣、長聖等個股緊追，預料都將替生技股的吸金造勢。

【5】銀行炒匯…卻作賊喊抓賊 央行怒：無美元禁賣令

銀行炒匯「作賊喊抓賊」，惹怒央行。中央銀行總裁楊金龍上任以來，首度大動作在周日發布澄清稿，強調近日有「少數銀行」在銀行間市場單筆大額掛單，影響市場成交速度及其他銀行掛單者權益，央行也「善意勸導」，並無銀行所謂的美元禁賣令。

(中時新聞網)