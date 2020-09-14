武界壩盧妻因事發當時，在車上就寢，因而逃過一劫，不過她的丈夫與女兒卻雙亡，她難掩悲痛，一覺起來卻與家人天人永隔，這突如其來的意外，令她無法接受喊出國賠。因此，許多民眾度對此相當不滿，認為該地點本就立有相關警示牌；同志媽媽吳少喬也在臉書發文表示，「儘管死者為大，但罹難家屬竟要提出國賠」，她隨後更說道，做家長的藐視河邊警告，造成無辜的孩子往生、家庭破碎，她建議不如多花點時間，在往生的孩子身邊好好懺悔。

吳少喬昨（13）日在臉書發文指出，原本認為死者為大，所以不想做嚴厲的抨擊，在此事件後，她反而是深切地告訴自己「日後帶孩子去戶外活動，要記得幫孩子買旅遊平安險」。但話鋒一轉，她表示看到新聞中，罹難家屬表示要申請國賠相當傻眼，她認為這對國賠的定義有疑慮。

首先她表示「國賠的定義是國家在疏失狀態下，造成他人身體、心靈等創傷或者往生遺憾時，由國家動用納稅人的稅金，去理賠給受難者及家屬各方面損失。」且河川本就屬高危險地區，該地區也已設立相關告示牌，進入時必須要提前提出申請外，也不該開放露營及戲水。

她更認為，以這件事來說，家長藐視河邊警告，私自帶孩子違法進入危險地區露營過夜，造成無辜孩子往生、家庭破碎，對於這樣的傷痛任誰都能理解，但與其跟國家爭取國賠，她建議不如多花點時間，在往生的孩子身邊好好懺悔，跟孩子說一句：「對不起，我應該要更努力保護你們，而不是因為違法貪玩讓你們沒了命！」

(中時新聞網)