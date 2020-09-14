大臺北、東半部今天有雷陣雨，北海岸、宜蘭留意短時強降雨，氣象專家指出周末有新的一波秋天鋒面接近台灣，且鋒面結構較前一波強，北台灣將明顯降溫、天氣轉涼，是入秋最有感的鋒面，氣象局表示，周六、日(19、20日) 東北風略增強、水氣變多，北部、東半部有局部短暫陣雨。

彭啟明表示，今天到周五(18日)回到夏季型天氣，尤其是周四、周五(17、18日)兩天又比較熱，高溫34-35度，靠山區午後容易有雷陣雨，以及局部較大雨勢，雖然現在時序進入秋天，但台灣的夏天環境特徵還在，還是可能有「秋老虎」發生。

彭啟明表示，周末另外一道秋天鋒面接近台灣，天氣可能出現變化，影響程度還有待觀察，未來北方鋒面系統將陸續影響台灣，導致天氣變化複雜，夏季、秋季的天氣型態可能接續出現，如果有颱風發展，也會增加許多變數。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」表示，周六、日（19日、20日）鋒面南下，這波鋒面結構較前一波強，鋒前鋒後溫差也較大，北台降溫明顯、天氣轉涼，其他地區氣溫也略下降；至於降雨的程度則與熱帶擾動的外圍水氣略有關係，尚待進一步觀察。

氣象局預報顯示，周六、日（19日、20日）環境水氣略增多、東北風略增強，北部、東半部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後雷陣雨，北部低溫降到25、24度。

(中時新聞網)