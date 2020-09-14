身為「女權鬥士」的民進黨立委范雲對於總統府發言人丁允恭的性醜聞一直不願多做表示，遭網友痛批雙標，縱容丁允恭。范雲表示這是對她人格毀滅，自己從不公開評論個人感情，像她從未批評前高雄市長韓國瑜的王小姐事件。她會開罵韓看女生小腿一事，是因為政治人物「公開對特定族群」性別歧視的言語和行為。此話一出，網友直言要笑死了，韓國中時看女同學小腿就是壞蛋，丁允恭逼人墮胎3次是愛護女性身體？韓國瑜真是照妖鏡啊！

丁允恭遭爆性醜聞，除了辦公室當炮房外、逼女方三度墮胎外，更利用親密照與權勢，試圖摧毀女方新戀情、吃案。很喜愛對於女權問題發表評論的范雲竟未所批評，等到范雲被網友逼到出面回應，范竟這樣表示，不論黨派，自己從不公開評論個人感情，就連國民黨劈腿或民眾黨保母事件都一樣；她也說，「對於一直要求我評論也是感到有趣」。

接著范雲又表示，若事件女性認定是權勢性騷擾或是性侵，她可以引薦相關婦女團體給予幫忙，若是事件女性在感情受的傷需要心理協助，她可以引薦相關資源」。范雲這番說法，網友譏諷，根本「范總機」上身啊！更有網友痛批雙標。

對於網友批評她「雙標」，范雲13日又再臉書發文表示，這是對她的「人格毀滅式攻擊」！范雲直言自己從是女權運動長達25年，對於事件該不該評論，自己有很明確的標準，若是私人領域事件，就會先釐清真相，不會第一時間喊打喊殺，助長公審，不論是藍綠白都一樣，像民眾黨張益贍保母事件、吳育昇薇閣事件，李艷秋被攻擊當小三，她都沒有喊打喊殺公審。

范雲更舉韓國瑜為例，表示韓國瑜發生王小姐事件，她也沒有見獵心喜。她之所以開罵韓國瑜看女生小腿一事，是因為政治人物「公開對特定族群」性別歧視、性騷擾的言語和行為。但自己並沒有評論過韓國瑜個人感情事件，她說這次丁允恭事件，若她第一時間就公審、喊打喊殺，才是因從政而變質。

針對丁允恭涉及騷擾、打壓一事，范雲也首度回應，表示若有錯就嚴懲，絕不能包庇，若涉及公權力，就更該依法辦理。她呼籲民進黨內部也需要檢討，審視自己言行是否符合性平價值。

對於范雲的說法，粉專「漂亮的諧音」臉書痛批，范雲不死心又發文反擊，說什麼評論韓國瑜是因為政治人物「公開對特定族群」性別歧視、性騷擾的言語和行為。

臉書漂亮諧音。（摘自漂亮諧音網頁）

該粉專直言「太好笑了」！韓國中時看女同學小腿就成了十惡不赦的壞蛋，丁允恭把公家辦公室當砲房正常嗎？逼人墮胎3次是愛護女性身體嗎？該粉專要范雲「不要再提什麼挺女權了」，噁心到令人髮指！

網友留言。（摘自漂亮諧音臉書網頁）

底下網友也表示，「講得落落長，啊就是雙標啊」、「是非黑白不分當什麼立委，比普通百姓還不如」、「她好不容易、得到重用、當然要極力表忠、不惜拋棄她當初的理念及戰友」、「韓真是個照妖鏡」、「其實直接說就是雙標，聽了還舒服點」。

(中時新聞網)