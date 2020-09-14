受到疫情影響進口蒜頭卡關，國內蒜頭價格飆漲，雲林縣調查站查獲盤商囤積150公噸蒜頭。挺韓「菜農」林佳新日前發出「不自殺聲明」，驚爆有6人是立委的樁腳，今（14日）再提出質疑，是誰有這麼大的能耐搞得烏煙瘴氣？造成四輸局面。

林佳新在臉書踢爆炒蒜價「幕後黑手」，被抓到的盤商是某綠營立委樁腳，痛批一個立委為讓樁腳賺錢，不顧消費者及農業公平正義，質疑海口某樁腳一輩子不經營農業，今年也跟人買蒜頭、囤蒜頭、出蒜頭，為什麼？消息哪來？「惡劣到坑殺消費者，還戕害到農業本質上，還裝什麼清高，惡劣！」

今日林佳新再針對「進口蒜頭領關」表示，檢調就去查這段時間誰可以領關、誰卡關？品質是否有差異，如果卡關的品質更優良或是無異，那憑什麼卡關？

林佳新指出，去年進口2萬多公噸的蒜頭，沒有一顆有帶土，今年進口一樣品質，只是在某些人進場收購本土蒜頭後，農委會標準就改變了？國外業者認為，台灣政府手段與共產黨政策沒兩樣，台灣名譽損失、農民買蒜要種荷包損失、人民消費損失、蒜頭業者正常業務嚴重損失，這就是政府造成「四輸」的局面。

「進口蒜頭領關」 檢調就去查這段時間誰可以領關？誰卡關？品質是否有差異！ 如果卡關的品質更優良或是無異，那憑什麼卡關？ #陳監委要查就去看吧 去年進口兩萬多公噸沒有一顆有帶土，今年進口的一樣品質，只是在某些人進場收購本土蒜頭後農委會標準... 由林佳新發佈於 2020年9月13日 星期日

(中時新聞網)