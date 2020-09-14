上周五美股延續多日盤偏弱走勢、科技股表現不佳，傳產類股相對抗跌，終場收盤四大指數漲跌不一，跌幅介於-0.60%~+0.48%。其中，美光、英特爾上漲；但FB、NVIDIA、apple、TSM、AMD持續下跌。

上周五台股早盤平盤附近開出後，因市場交易氣氛低落，指數一路震盪下跌至12,616最低點。但午盤12點過後，權值股與亞洲股市逐漸回穩，加上2330台積電尾盤收高，最終加權指數收在12,637.95點，下跌15.80點，跌幅0.12%。OTC指數開平走低，雖然尾盤跌幅略有收斂，終場仍失守季線，收在164.17點，跌幅0.57%。目前上方壓力在168整數關卡，下方支撐為160點。

上周五台股收長下影線黑K棒，持續在月季線間震盪。成交量縮至1,907.22億元，是連續兩日低於2000億元成交，後續仍需維持價漲量增趨勢，較有利多方攻勢再啟。日KD指標黃金交叉開口擴大、MACD柱狀體零軸之下走揚。

國際股市漲多後震盪，加上市場觀望9/15華為最終結果，台股成交量低迷，個股輪動速度加劇。短線可關注半導體、IC設計、5G相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。

(時報資訊)