微軟公司周日宣布，社群app抖音的中國母公司字節跳動已經選擇不出售抖音的美國資產。知情人士透露，字節跳動現在正與甲骨文展開獨家談判，討論讓甲骨文入股抖音。

微軟在官媒上宣布，字節跳動今天已經告訴我們，他們不會將抖音的美國業務賣給微軟。我們有信心我們的提案對抖音用戶有利，同時又能保護國家安全利益。為此，我們進行重大變革，以確保該服務達到安全、隱私、網路安全與打擊假消息的最高標準，我們已在8月的聲明中明確表達這些原則。我們期待看到該服務在這些重要領域的發展。

甲骨文方面尚未回應相關消息。

兩天前，美國總統川普強硬表示，字節跳動出售熱門短片分享app抖音美國資產的期限不會延長。川普回應媒體詢問時表示：「它（抖音）要不就關門，要不就賣掉，期限不會延長」，他表示，如果在9月15日未能達成協議，美國將禁止抖音的使用。

彭博此前報導，中國祭出科技出口禁令，使字節跳動與微軟及甲骨文的交易協商變得複雜，因此該中國科技公司恐將趕赴不及川普政府所訂立之出售抖音美國業務的最後期限。

(時報資訊)