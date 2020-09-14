輝達（Nvidia）最新表示，同意以400億美元（約新台幣1.18兆元）併購日本軟銀旗下的半導體事業安謀公司（ARM），創下半導體業界歷來最大併購案。

相關公司周日宣布達成協議，400億美元的價碼包括215億美元的輝達股票，以及120億美元現金，現金部分包括簽約時應付的20億美元。

2016年軟銀以320億美元收購安謀，若以前一年，也就是2015年安謀營收15億美元估算，其相當於該業者營收的21倍價格。軟銀去年度財報顯示安謀年營收19億美元，若以21倍價格估算，本次輝達收購總價400億美元。一旦交易順利完成，等於軟銀獲利25％，有助緩解軟銀財務困境。

輝達與軟銀該協議可望締造今年以來全球最大規模企業併購案，活絡低迷許久的併購市場，但考量到輝達及安謀各自在晶片市場的主導地位，這項交易勢必遭到反壟斷主管機關調查，也可能引起英特爾、三星、蘋果等安謀客戶反彈。

(中時新聞網)