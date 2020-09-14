全球工業儲存領導品牌宜鼎國際，近期推出新品四埠CANBus模組，特別針對無人應用市場的大量I/O擴充需求而設計，更有高達80％出貨需求，都以無人車以及智慧工廠為主。在後疫情時代，工業自動化、智慧醫療、自動駕駛汽車急遽擴張下，宜鼎領先業界搶先推出四埠CANBus積極搶市，後續可期。

宜鼎長期專注於工業領域，深入各種應用市場，以其專業知識及對CANBus產品創新的承諾，成為自動駕駛汽車，自動化和醫療市場中各種規模的最關鍵供應商，宜鼎表示，新品四埠CANBus產品線受惠於無人商機崛起，加上傳統大型運輸產業的市場需求，成長動能驚人，因此預計2020年CANBus產品單線營業額預計將可達到雙倍成長。

現代自動駕駛汽車系統中，必須內建雷射與光學雷達來捕捉環境資訊，而大量的雷達則要求車輛系統配備足夠的CANBus匯流排埠。宜鼎所搶先推出的四埠M.2 CANBus模組（EGPC-B4S1），相較過去增加雙倍匯流排埠，並配合新主板擴充趨勢使用M.2 2280，更節省系統空間，為新一代車輛控制器系統提供足夠的CAN匯流排埠，從而滿足自動駕駛汽車對CANBus模組的擴充需求。

宜鼎CANBus模組EGPC-B4S1專為工業應用而設計，支援工業級寬溫（-40°C至85°C）、靜電保護（空氣：15 kV，接觸：8 kV）以及2 kV HiPot隔離防護，第四季將陸續開放支援J1939 / CANOpen 技術規格，可望將CANBus帶入更多新工業應用。

(工商 )